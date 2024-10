Langt færre mistet livet i septembertrafikken

Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen.

– Fem døde er fem for mange. Mange har brått mistet et familiemedlem, en kollega eller en venn i måneden som gikk, sier Guro Ranes, direktør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Hittil i år har 75 personer mistet livet i trafikken. Det er 16 færre enn på samme tid i fjor og 14 færre enn i de ni første månedene i 2022.

Fra april til september har 35 prosent av de som mistet livet i veitrafikken, kjørt motorsykkel. Fem av dem kjørte lett motorsykkel, og fire av disse var gutter på 16–17 år.

Det gjør Vegvesenet svært bekymret.

– Dette gjør at vi har begynt å se på reglene for bruk av lett motorsykkel. Ikke fordi vi ønsker å gjøre det vanskelig for folk, men fordi vi først og fremst må gjøre det vi kan for å redde liv, sier Ranes.