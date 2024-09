Ulykken i Sandvika: Bilen tilbakekalt og utbedret i 2022

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sier politiadvokat Kathrine Ø. Eilertsen i Oslo politidistrikt til Budstikka.

I 2022 ble over 5000 biler av samme modell tilbakekalt av produsenten da en feil gjorde at bilen kunne begynne å akselerere uten at man trykket på gasspedalen.

– Bilen ble inspisert og modifisert i henhold til instruksen i tilbakekallingen, sier Eilertsen.

Statens vegvesen startet mandag de tekniske undersøkelsene av bilen.

En mann i 60-årene omkom etter at bilen hans kjørte gjennom autovern og nettinggjerde og falt fra fjerde etasje i parkeringshuset på Sandvika Storsenter i Bærum mandag 23. september.