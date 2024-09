Pålegg om kontanter: – Favoriserer kriminelle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra tirsdag 1. oktober kan du som forbruker kreve å betale med kontanter i alle salgslokaler der det selges varer eller tjenester, som på kino og restauranter.

Administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge mener dette øker risikoen for økonomisk kriminalitet, som kan reduseres i et kontantfritt samfunn.

– Kontanter er vanskelige å spore og favoriseres av kriminelle. Næringslivet kunne også spart milliarder om de selv kunne velge bort kontantbetaling, sier Aale-Hansen, som ønsker seg et kontantfritt samfunn.

– Vi er opptatt av å redusere økonomisk kriminalitet. Et kontantfritt samfunn vil bidra til det, men myndighetene tviholder på at du og jeg kan betale med kontanter, sier Aale-Hansen.

Han påpeker at kontantbetaling utgjør kun 1,4 prosent av transaksjonene i Norge, og at et kortbasert system er langt billigere.

Regnskap Norge ønsker at dagligvarehandelen bør være unntaket fra kontantfritt, mens andre sektorer bør få velge selv.

