Hepatitt A-utbrudd på barneskole i Bergen

Det er ikke mange elever som er smittet, men i samråd med Folkehelseinstituttet er man likevel kommet fram til anbefalingen, skriver Bergensavisen.

Vaksineringen skjer etter planen tirsdag og onsdag.

– Smitte med hepatitt A går via avføring til munnen. Det vil si for eksempel via urene hender etter toalettbesøk og så til mat eller drikke, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik i Bergen kommune.

Hepatitt A er et virus som forårsaker leverbetennelse, og som det meldes inn rundt 40 tilfeller av i Norge årlig. Barn blir vanligvis lite syke.

– Voksne får vanligvis dårlig matlyst, blir slapp og får verk i leddene, så får man gulsott. Avføringen blir hvitere, mens urinen blir mørkere. Det varer oftest i én til tre uker, som en influensa. Når frisk igjen, er man varig immun, forklarer Voltersvik.