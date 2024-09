Eldre kvinne svindlet for over 100.000 kroner av falskt politi

Hennes sak er en av to meldinger politiet har mottatt om slik svindel mandag ettermiddag, skriver operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Kvinnene er blitt oppringt av personer som utgir seg for å være politiet, deretter banken. Svindlerne får kvinnene til å tro at de er blitt svindlet, og at politiet skal komme hjem til dem. Deretter har folk som utgir seg for å være politi, kommet hjem til dem og tatt bankkortene deres for å «løse problemet».

– Svindlerne har ringt fra et telefonnummer som de har manipulert, slik at politiet ikke foreløpig vet hvem som står bak. Dette telefonnummeret er kjent av politiet for mange lignende forhold den siste måneden, skriver Hekkelstrand.

Operasjonslederen minner om at politiet og banken aldri reiser hjem til folk for å ta bankkort, koder eller andre personlige opplysninger.

– Hvis du opplever at «politiet» eller «banken» ikke lar deg legge på samtalen, eller sjekke med den ekte banken, så er dette svindel.