Ankesaken mot Matapour starter 4. februar

Ankeforhandlingen er berammet med oppstart 4. februar 2025. Det er satt av sju uker til saken i lagmannsretten.

Zaniar Matapour ble 4. juli dømt til 30 års forvaring med 20 års minstetid etter at han drepte to personer og påførte ni andre skuddskader da han skjøt mot mennesker i og utenfor Per på Hjørnet og London Pub natt til 25. juni 2022.

Han ble også dømt til å betale de fornærmede 112,4 millioner kroner i oppreisning, og inndragning av de to våpnene han hadde med seg under skytingen.

Matapour har anket dommen. Anken gjelder bevisbedømmelsen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet, saksbehandlingen, straffutmålingen, inndragningen og avgjørelsen av de sivile kravene.

