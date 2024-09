Over 200 erstatningskrav etter pensjonert tannlege

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den kritikkverdige behandlingen av et tresifret antall pasienter har pågått i mange år og kom for dagen etter at tannlegen hadde sluttet i praksisen. Tannlegens tidligere pasienter oppsøkte sine nye tannleger, der tilfelle etter tilfelle med mangelfull behandling ble avdekket, skriver Hamar Arbeiderblad.

Den mangelfulle og sviktende behandlingen er detaljert beskrevet i skaderapporten fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det handler blant annet om rotfyllinger som ikke er helsefaglig og tannlegefaglig godt nok utført, og langvarige betennelser som kan forklares med mangelfull hygiene under tannlegebehandlingen. Klagene handler også om broer og implantater som ikke holder mål, og som spesialistene nå fastslår må erstattes.

– Det er 227 meldte søknader med registrert skadevolder. Av disse kan det nevnes at 108 søknader er avgjort, hvorav 99 saker har endt i erstatningssøkers favør og ni søknader er avslått. Resterende søknader er under behandling, sier seniorrådgiver Bente Tautra i NPE.

Ifølge de nye eierne, en stor tannlegekjede, er alle tilfellene av mangelfull behandling knyttet til den tidligere eieren og tannlegen.

Selv er tannlegen ikke enig i mange av klagene. Han synes det er påfallende at klagesakene først dukket opp etter at hans tidligere pasienter fortsatte som kunder i klinikken, men med fire nye tannleger.

– Jeg er skuffet over at disse pasientene ikke kom til meg og klaget dersom de opplevde smerter eller hadde problemer med tennene, sier han til avisen. Han erkjenner likevel at NPE og han som fagmann nok ikke er enige om alt:

– Dette handler om rotfyllinger. Vi er ikke enige om hva som er mangelfull behandling. Å rotfylle innebærer alltid en risiko, sier han.