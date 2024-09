SV skuffet over strøm-budsjettlekkasje: – For dårlig

– I det siste budsjettet før valget, velger regjeringen å foreslå et kutt. Det er for dårlig, og det er merkelig, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken til NTB.

Han reagerer på at energiminister Terje Aasland (Ap) torsdag fornøyd kunne fortelle at regjeringen setter av 587 millioner kroner som er øremerket til energieffektivisering i boliger gjennom Enova, i forslaget for statsbudsjett for 2025. Dette kommer i tillegg til 300 millioner kroner til tiltak gjennom Husbanken.

– Regjeringen er opptatt av at vanlige folk skal få lavere strømregninger og mer energieffektive boliger, sa Aasland.

– Rart

Men summen han har satt av, er mindre enn i fjor.

– Jeg synes det er rart at Aasland går ut og skryter av det som i realiteten er et kutt på nærmere 300 millioner, sier Haltbrekken.

Etter forhandlingene med SV om årets budsjett, ble det satt av en pott på 880 millioner kroner til de samme Enova-tiltakene i 2024 – i tillegg til samme sum på 300 millioner kroner til Husbanken.

– Vi trenger økt satsing på dette, ikke redusert. Energieffektivisering er både med på å kutte klimagasser, spare natur og redusere strømregningene, sier Haltbrekken.

Vil slåss for økning

Regjeringen har ikke flertall i Stortinget og må som vanlig gå til SV for å prøve å få flertall for budsjettet sitt for neste år. Haltbrekken garanterer for at SV kommer til å slåss i budsjettforhandlingene for å øke summen.

– Vi vet jo at den mest miljøvennlige og billigste kilowattimen, er den vi ikke bruker. Det best for klima, natur og folks lommebok, sier han.

SV-politikeren minner om at regjeringen har forpliktet seg til å redusere energiforbruket i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030.

– Skal vi nå det, så må bevilgningene opp, sier han.

Aasland: – Blander epler og pærer

Energiminister Terje Aasland viser til at pengene de bevilget i 2024 har gått både til husholdninger og yrkesbygg.

– SV blander epler og pærer, sier han.

Og forklarer:

– Pengene til energieffektivisering som SV viser til gikk til energitiltak i bygg generelt. Med vårt forslag til statsbudsjett for 2025 vil midlene øremerkes husholdninger, sykehjem og kommunale boliger. I 2024 ligger husholdningene an til å få mindre enn det som nå er øremerket for 2025. Folk skal få bedre råd. Derfor øremerker regjeringen pengene til boliger.