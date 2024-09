Ingrid Schulerud om ektemannen: Ikke redd for at han skal bli sittende i en stol

I et intervju med Dagbladet sier Jens Stoltenbergs kone gjennom 37 år at hun tidligere har tenkt at han ligner mer på sin mor enn sin far, men at han har mange av Thorvald Stoltenbergs diplomatiske egenskaper også.

– Jeg tror at en av årsakene til at Jens har lyktes, er at han er konsensusorientert. Hans far Thorvald, som også var ambassadør til Danmark, sa at kompromiss i Norge blir sett på som et skjellsord, mens det i Danmark er et honnørord.

Schulerud mener at han har tatt alle stats- og regjeringssjefer på alvor og forsøkt å forstå hva de faktisk er ute etter.

1. oktober er det slutt. Da går Stoltenberg ut av Nato for siste gang som sjef og overlater stolen til nederlandske Mark Rutte.

– Jeg er på ingen måte redd for at han skal sette seg ned i en stol, og bli sittende der. Selvfølgelig blir det en stor forandring. Hittil har det vært slik at om vi har en halvtime, har vi kunnet ta en kopp kaffe sammen. Det har vært luksus. Hvis vi får mye tid sammen, da blir det en ny fase i livet, sier Ingrid Schulerud.

Les også: Morna, Jens (+)