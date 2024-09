Barth Eide avviser påstander i omstridt Ap-bok

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I boken, som er ført i pennen av Dagbladet-journalistene Steinar Suvatne og Jørgen Gilbrant, hevdes det at Eide i realiteten fikk munnkurv om å uttale seg om klimapolitikk våren 2021.

«Bakgrunnstallene viste at Arbeiderpartiet mistet oppslutning hver gang partiets klimapolitiske talsperson åpnet munnen», heter det i boken.

– Det er absolutt ikke riktig. Tvert imot jobbet jeg med hvordan vi skulle løfte vår klimaprofil, sier Eide til VG, og avskriver opplysningen som «rett og slett en usann påstand».

Har ikke lest boken

Eide sier til avisen at han ikke har lest boken selv, men reagerer på alle oppslagene som har kommet i kjølvannet av lanseringen:

– Det er også veldig mye annet jeg ikke kjenner meg igjen i, sier han

Til dette skriver skriver de to forfatterne at "Vi er helt trygge på kildegrunnlaget i historien VG her siterer fra boken. Det er Espen Barth Eides privilegium å være uenig i fremstillingen i boken. Det respekterer vi selvsagt».

Forfatterne har mottatt kritikk fra både Ap-politikere og en rekke pressefolk som følge av flere faktafeil i boken. Forfatterne har også blitt kritisert for omfattende bruk av anonyme kilder.

Gyldendal har ingen planer om å trekke boken, men jobber nå med en ny utgave.

Ikke full tilgang til kilder

Til Aftenposten opplyser Gyldendals forlagssjef for sakprosa, Reidar Mide Solberg, at forlaget ikke har full tilgang til forfatternes kildemateriale.

– Selv om vi noen ganger kunne ønsket fullt innsyn i kildene, må vi respektere at det ikke er mulig i et prosjekt som dette. Hvis vi ikke kunne akseptere disse premissene, kunne vi heller ikke gitt ut en slik type bok, skriver Solberg i en epost til avisen.

Førsteopplaget på 3000 bøker er allerede utsolgt. Den omstridte boken må revideres før det kan trykkes opp nye opplag.

