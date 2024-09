Knivstikking-siktede ungdommer tiltalt for ran og Deichman-vold

De seks ungdommene er i alderen 15 til 17 år og må møte i Oslo tingrett 18. oktober, tiltalt for både vold og ran. Fem av de tiltalte er gutter, og en er jente, skriver Avisa Oslo.

En 15-åring og en 17-åring er tiltalt for å ha slått og sparket to 15-åringer inne på Deichmanske bibliotek torsdag 11. april i år.

Og 26. april ble en 14 år gammel gutt omringet, slått og deretter ranet for dyre klær og en klokke på Borgen T-banestasjon. Her er de tiltalte to 15-åringer og to 17-åringer.

De to eldste i ranssaken på Borgen T-banestasjon er ifølge avisen også siktet for drapsforsøk og hatkriminalitet av et homofilt par som ble angrepet og knivstukket på Tjuvholmen 3. august. I denne saken foreligger det foreløpig ingen tiltale. En av de siktede er også 17-åringen som er siktet for volden på Deichmanske bibliotek.

I tillegg er fem ungdommer – en 15-åring, to 17-åringer og to 16-åringer – tiltalt for å ha ranet to 16 år gamle gutter på toget til Høybråten og på Høybråten togstasjon. Denne hendelsen skjedde tirsdag 30. april.

Avisa Oslo har ikke lykkes å få kommentar fra fire av forsvarerne, mens forsvarerne for de to siste tiltalte ikke har besvart avisens henvendelser.