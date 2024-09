«Partiet»-forfatter vil ikke beklage faktafeil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den omstridte boken skrevet av to Dagbladet-journalister skal gjennomgås av forlaget Gyldendal, men forfatter Jørgen Gilbrant ser ingen grunn til å beklage faktafeil overfor TV 2-journalist Lars Joakim Skarvøy.

– Jeg er redd for at man vanner ut beklagelsen hvis man beklager uten at man virkelig mener det, og jeg mener det ikke. Vi har erkjent faktafeilene med en gang og skal rette dem i neste opplag, sa Gilbrant i Politisk kvarter på NRK.

I «Partiet» har han og medforfatter Steinar Suvatne blitt tatt i en rekke faktafeil, blant annet at Skarvøy skal ha kysset Ap-politikeren Hadia Tajik. Skarvøy ba om en beklagelse, noe han ikke fikk.

Gilbrant sier at de har vært helt åpne og ærlige om metoden de har brukt for å skrive boken, og erkjenner at den har noen svakheter.

– Vi kom til et punkt i prosjektet der vi tok et aktivt valg ved at vi ikke kunne tilby samtidig imøtegåelse til dem som blir omtalt i boken, fortalte Gilbrant.

Han begrunnet valget med at de var redde for at boken skulle bli angrepet allerede før den kom ut.

– I tillegg hadde vi en frykt for at det skulle bli en kildejakt internt i Arbeiderpartiet hvis vi sendte over store mengder av boken til Statsministerens kontor eller pressen.

Les også: Anne Holt: – Bortimot en dødsdom når det gjelder sakprosa

Kommentar: Dessverre viser dette tilstanden i partiet (+)