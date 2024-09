På fjellet i høstferien? Da bør du fram med vinterdekkene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Skal du til fjells og må kjøre over en fjellovergang eller to for å nyte naturen? Da kan det være lurt å sjekke Yr sine sider før du kjører og legge om til vinterdekk, skriver Meteorologisk institutt på X.

Både på Valdresflya, Filefjell og Hemsedalsfjellet er det nå snødekke.

– Skal du kjøre i fjellet, må du sørge for å ha vinterdekk på bilen, skriver Vegtrafikksentralen øst.

Yr har sendt ut gult farevarsel for snø i nordlige deler av fjellet i Sør-Norge. Det er ventet rundt fem til 15 centimeter med snø over 800 til 1000 meter over havet.

Farevarselet gjelder fra onsdag morgen til torsdag formiddag.

