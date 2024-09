Flere politiutdannede i jobb

Bemanningsoversikten viser antall årsverk som er lønnet i politiet og hvor mange med avsluttende eksamen fra Politihøgskolen som har stilling i politiet.

– Bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett gir et bedre grunnlag for oppbemanningen i politiet, og alle politidistrikt jobber nå aktivt for å rekruttere politiutdannede. Vår oversikt viser at distriktene har ambisiøse mål om å få flere politifolk i arbeid inneværende år, sier avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet i en pressemelding.

Av de 348 studentene fra kullet 2021-2024 fra Politihøgskolen som besto eksamen, hadde 270 blitt ansatt i en politistilling per 31. august. Dette tilsvarer en andel på 76,7 prosent av de som besto.

Men tallene viser samtidig at kun åtte var ansatt i fast stilling innen samme dato. Det utgjør kun 3 prosent av de uteksaminerte, noe som er mye lavere enn de foregående kullene.