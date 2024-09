Politiet skrev feil antall fornærmede i Frosta-saken

Tellefeilen er bekreftet av statsadvokatene overfor Adresseavisen.

– Et forhold er blitt telt to ganger, noe som har medført at én fornærmet har blitt registrert som to. Det er 95 fornærmede i saken, sier Eli Reberg Nessimo og Rikhard Haugen Lyng til avisen.

Partene i saken er gjort kjent med feilen, og det vil bli korrigert ved oppstart av hovedforhandlingen.

Den tidligere kommuneoverlegen Arne Bye er tiltalt for seksuelle overgrep og misbruk av stillingen som lege mot totalt 95 kvinner, 88 av dem for voldtekt, i perioden 2004 til 2022. Legen har tidligere nektet straffskyld, men forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen sier nå at «spørsmål om erkjennelse av straffskyld for deler av tiltalen vil være tema i kommende politiavhør».

Samtidig har politiet og statsadvokaten henlagt 114 saker. Koordinerende bistandsadvokat Tove Røddesnes opplyste torsdag forrige uke at de vurderer å klage på flere av henleggelsene.

Rettssaken starter i Trøndelag tingrett 5. november. Det er satt av 16 uker. Strafferammen er fengsel i inntil 21 år, ifølge statsadvokaten.

