Norsk tollhopp på poteter vil neppe merkes i høst

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norske forbrukere har måttet tåle dyrere poteter det siste året. Potetprisen lå i juli hele 28,7 prosent over prisen på samme tid i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Fra 1. september er det innført prosenttoll på poteter, en avgift som har vært omstridt. Kritikerne mener den vil få norske potetpriser til å skyte enda høyere i været. Avgiften beregnes ut fra en prosentandel av vareprisen i stedet for at det kreves en fast kronesats. Formålet med tollen er å beskytte norsk produksjon.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Kraftig tollhopp

En kilo tyske poteter, som nå omsettes for rundt 2,50 kroner kiloen, koster med avgift og frakt omkring 7 kroner, mens den norske bonden får 6,45 kroner, ifølge Landbruksdirektoratet. Med den tidligere kronetollavgiftssatsen på kroner 1,12 per kilo, ville importprisen blitt kr 4,62 per kg. Økningen er på vel 50 prosent.

Men ettersom det vanligvis importeres svært lite poteter på denne tiden av året, vil tollendringen foreløpig få lite å si for norske forbrukere, ifølge seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.

– Hvis importen følger normalt mønster, er vi så å si selvforsynt fra september til januar. En ny tollsats vil trolig først merkes når importen tar seg opp, vanligvis i mars/april, med en ny topp i mai/juni, sier han til NTB.

Hittil i år er det importert rundt 38.000 tonn poteter til Norge. Dette er mer enn de to foregående årene, men mesteparten kom mellom april og juni. Grunnen til den kraftige økningen, var svikt i avlingene i fjor, særlig på grunn av uværet Hans. Dermed var det mindre på lager i vår enn normalt.

Israel-import ned

Høstingen av poteter er i full gang i EU, opplyser direktoratet.

– På tross av tidvis vanskelige høsteforhold, er det foreløpig grei balanse i potetmarkedet i EU. Prisutviklingen fremover vil blant annet avhenge av hvor stor skade oversvømmelsene i Europa har gjort på avlingene. Dette er foreløpig uvisst, understreker de på sine nettsider.

Norge importerer poteter fra flere land. 38 prosent har så langt i år kommet fra Danmark. Bak dem kommer Frankrike og Storbritannia. Importen fra Israel har gått betydelig ned fra tidligere år, mens den har gått opp fra Spania, Finland og Litauen.

Les også: Høstutstillingen: Har vi for mange kunstnere? (+)

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)