Landstrøm kutter cruiseskiputslippene med 80 prosent

– Vi har svært høye miljømål og jobber for å bli verdens første utslippsfrie by. Nå kan cruiseskipene koble seg til landstrøm på Revierkaia og det er et viktig skritt for en mer miljøvennlig cruise- og turistnæring i Oslo, sier Oslos byråd for kultur og næring – Anita Leirvik North (H).

Selv om anlegget har vært klart i flere måneder, var den offisielle åpningen av anlegget tirsdag 24. september. Om hun ikke akkurat klippet over ledningene, så «koblet» byråd Anita Leirvik North, cruiseskipet AIDAluna, til strømnettet i Oslo havn.

AIDAluna har en passasjerkapasitet på drøye 2.000 passasjerer, kom til Oslo mandag kveld, og drar videre til København tirsdag ettermiddag.

De nye landstrømanleggene har potensiale til å redusere utslippene fra cruiseskip innenfor Oslo kommunes sjøgrense med opptil 80 prosent i løpet av de neste 3-4 årene, etter hvert som alle cruiseskip må koble seg til landstrøm.

Cruiseskip i Oslo

Oslo Havn forventer cirka 365.000 cruisepassasjerer i 2024.

I 2024 er det planlagt nesten 150 cruiseanløp i Oslo.

Cruiseanløpene i 2024 fordeler seg omtrent likt mellom Revierkaia og Filipstadkaia.

De største skipene legger seg på Filipstadkaia, som er 400 meter lang med 12 meter kaidybde. Filipstadkaia kan ta imot skip som er opp til 340 meter lange med en dyptgående på 10,3 meter.

Revierkaia kan ta imot skip som er opp til 300 meter lange med 8,4 meter dyptgående.

AIDAnova er det cruiseskipet som besøker Oslo oftest i 2024-sesongen med tjuetre anløp.

AIDAnova er også det største skipet som besøker Oslo med en passasjerkapasitet på 6.654.

I 2023 besøkte 238.409 tyske cruiseturister Oslo i 2023. Fra USA kom det 34.294 cruiseturister, tett fulgt av Storbritannia med 27.366.

Kilde: Oslo Havn

Nullvisjon

Oslo har svært ambisiøse utslippsmål, og har som mål å være verdens første utslippsfrie by, og Oslo Havn har som mål å kutte klimagassutslippene med 85 prosent innen 2030, og bli nullutslippshavn på litt lenger sikt.

– Dette er en stor dag for oss, som markerer at vi er nærmere å oppfylle vår ambisiøse nullutslippsvisjon, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn i en pressemelding.

– Oslo Havn tar sitt ansvar for å tilrettelegge å følge opp felleserklæringen for en mer miljøvennlig cruisenæring på største alvor. Vi jobber målbevisst med dette hver dag, sier Marthinussen videre.

Filipstadkaia

Neste år vil også Filipstadkaia, nedenfor Akershus festning, være klargjort for å gi cruiseskipene landstrøm. Klimaregnskapet for Oslo for 2022 viser at cruiseskipene har utslipp på cirka 8.000 tonn CO₂ innenfor Oslo kommunes grenser – inkludert innseilingen.

– Cruiseskipene er en del av turistnæringen til Oslo, og benytter seg av Oslos fantastiske kultur-, underholdnings- og fritidstilbud. Dette viser at cruiserederiene er med på det grønne skiftet i Oslo og det gjør dem til attraktive samarbeidspartnere for den lokale reiselivsnæringen. Allerede i 2026 vil vi ha en klar forventning om at alle cruiseskip som anløper Revierkaia kobler seg til landstrøm, sier byråd Leirvik North i pressemeldingen fra Oslo Havn.

– Dette er et viktig skritt mot å nå våre ambisiøse klimamål for havna og for byen. Oslo har ambisiøse klimamål, og det er en klar forventning fra oss om at alle næringsaktører som opererer på vann og på land i Oslo støtter opp om den visjonen, fortsetter byråd North.

Etter planen vil det komme ytterligere 17 cruiseskip, med en total passasjerkapasitet på 50.000 til Oslo i løpet av året.

Allerede i 2011 ble det landstrømanlegg på Hjortneskaia (Color Line) og i 2019 kom det på Vippetangen (tidligere Stena Line, og DFDS).

Landstrømanlegget til Color Magic. (Marte Gjærde)

Ferjenes effektbehov er omtrent 2–3 MW. Det er nesten 60 ganger kraftigere enn dagens hurtigladere for elbil. Landstrøm sparer ferjene for om lag 1.420 tonn drivstoff årlig. Når ferjene er koblet til strøm, bruker de mellom 5.000 000 – 6.000 000 kWh i året. Det tilsvarer strømforbruket til nesten 400 boliger årlig, skrev Oslo Havn da anlegget på Vippetangen åpnet i 2019.

Grønn energi

Også cruiserederiet Aida Cruises er fornøyd med at de nå slipper å spy ut dieseleksos når de ligger til kai i Oslo.

– Vi er veldig glade for å kunne forsyne våre AIDA-skip med landstrøm i Oslo havn, en viktig havn i Nord-Europa. Landstrøm er en relevant teknologi for oss på veien mot netto nullutslipp i skipsdriften. Med igangsettingen av dette systemet kan våre cruiseskip nå få grønn energi fra land i 12 havner i seks europeiske land, sier Dirk Inger, senior visepresident for kommunikasjon og bærekraft hos AIDA Cruises.

Men ikke bare cruiseskipene kan få glede av landstrøm fra Revierhavna. Når cruiseskipene om noen år trolig får batterier, kan de lade og seile utslippsfritt inn og ut av byen. Innen jul vil også Oslos elektriske busser kunne lade batteriene fra det samme anlegget.

Så da går det an å håpe på en bedre bussvinter for hovedstadens borgere.

Landstrøm

Landstrøm er elektrisk kraft som leveres fra et strømanlegg på land til skip som ligger til kai. Dette gjør at skipene kan slå av sine dieselmotorer og bruke elektrisitet fra land i stedet.

Oslo Havn har fått tilsagn om 27,5 millioner i ENOVA-støtte til landstrømanlegget på Revierkaia. Faktisk kostnad for anlegget er 65 millioner.

I løpet av 2025 åpner Oslo Havn landstrømanlegg til cruiseskip på Filipstadkaia. Da har begge cruisekaiene i Oslo landstrøm. Landstrømanlegget å Revierkaia har en kapasitet på 16MW og kan levere land- og ladestrøm til cruiseskip og til elektriske busser.

Landstrømanlegg til Color Lines cruiseferger Color Fantasy og Color Magic, etablert i 2011.

Landstrømanlegg til DFDS sine utenriksferger har vært i bruk siden 2019.

Landstrømanlegg til sementskipene som anløper Nordre Sjursøykai ble etablert i 2022.

Landstrømanlegg til cruiseskip på Revierkaia var ferdig bygd i april 2024. Anlegget testes av cruiseskip våren/sommeren 2024.

Landstrømanlegg til containerskip hos Yilport Oslo er ferdig høsten 2024.

Landstrøm til cruiseskip på Filipstadkaia etableres i 2025.

Landstrømanlegg til tankskip er under planlegging.

Nesoddbåtene og øybåtene er elektriske. (2022)

Kilde: Oslo Havn.

