Oslo får nytt barnehage-, skole- og lærlingombud

– Jeg kjenner på en stor glede og et stort ansvar ved å ha fått denne tilliten. Flere skal få råd og støtte når deres rettigheter ikke blir ivaretatt. Med utgangspunkt i barn og unges stemme skal vi være en synlig og tydelig aktør i arbeidet for at flere opplever inkludering i Oslos barnehager, skoler og lærebedrifter, sier Sandven i en pressemelding.

Sandven er utdannet lærer og har mange års erfaring som leder i Osloskolen.

– Det å være ombud er en utrolig meningsfull jobb. Med sin pedagogiske bakgrunn, omfattende ledererfaring og dype faglige kunnskap, er jeg sikker på at innbyggerne er i trygge hender med Jarle som det nye barnehage-, skole- og lærlingombudet, sier ordfører Anne Lindboe (H).

