Leietakere sliter mer med inkassosaker enn boligeiere

Kredinor har for første gang fordelt inkassokravene i selskapet på om kunden eier eller leier bolig, skriver Dagens Næringsliv.

Tallene viser at leietakerne står for 80 prosent av sakene til tross for at de utgjør omtrent 20 prosent av befolkningen.

– De som ikke eier sin egen bolig, er gjerne ikke kvalifisert til å få boliglån ettersom de har usikre inntekter. Dette forplanter seg dessverre til betalingsproblemer i form av økte inkassokrav, sier Christoffer Steen-Hansen, analysesjef i Kredinor.

Av nye saker selskapet mottok i andre kvartal i år, var 50 prosent fra leietakere og resten fra boligeiere. 67 prosent av kundene som eier egen bolig, klarte å løse floken og betale inkassokravet før det var gått 60 dager. For leietakerne er løsningsgraden kun 35 prosent.

Denne forskjellen, inkludert gamle saker som ikke er gjort opp, gjør at leietakerne står for 80 prosent av de aktive sakene hos Kredinor.

