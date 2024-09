Skal samle inn millioner til høyresiden i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Fellesaksjonen for verdiskaping og privat norsk eierskap» gjør nå inntog i norsk offentlighet. Med seg har de blant annet tidligere Frp-nestleder og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som styremedlem, skriver Nettavisen.

Siden før sommeren har organisasjonen jobbet med å samle inn penger til de fire borgerlige partienes valgkamp. De er nå klare til å stå fram, skriver avisen.

– Vi er en liten gjeng med et sterkt engasjement som har samlet oss fordi vi mener at Norge har en næringspolitisk retning som er på ville veier, sier styreleder og tidligere statssekretær for Høyre, Amund Drønen Ringdal.

Han og daglig leder Marvin Wiseth sier at en reduksjon i formuesskatten er det klart viktigste for organisasjonen.

