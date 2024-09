Endelig en god nyhet om norsk jernbane

Denne uka kom nyheten mange har ventet på: Vy og Flytoget slås sammen til ett selskap. Det er en riktig og helt nødvendig avgjørelse av regjeringen. Sammenslåingen er pennestrøket som automatisk vil gi togreisende i hovedstadsområdet et bedre tilbud.

Det tilhører dessverre sjeldenhetene at det kommer gode nyheter om norsk jernbane.

Sammenslåingen er en konsekvens av befolkningsvekst og økning i antallet togpassasjerer på det sentrale Østlandet. Det er rett og slett ikke lenger plass til et eksklusivt tog for flyreisende. Kapasiteten i togtunnelen gjennom Oslo er sprengt. Både Flytoget og Vy er heleid av staten. Etter at Vy i fjor vant retten til å kjøre nesten alle lokale ruter på Østlandet de neste ti årene, er det utvilsomt at kapasiteten på skinnene rundt Oslo utnyttes best ved en samkjøring av tilbudet til de to aktørene.

I løpet av treårsperioden fram mot 2028 skal rutene til Flytoget bli en del av tilbudet til Vy. Da vil det ikke lenger være slik at seks avganger i timen fra Oslo S er forbeholdt reisende til Gardermoen. Alle passasjerer kan benytte seg av hver avgang. Det er ikke bare bra for pendlere og andre togreisende – det er også en smart måte å få mest mulig ut av hver krone det offentlige bruker på jernbanen.

Les også: Kruttønna i Midtøsten er i ferd med å eksplodere

Det murres på høyresiden om at regjeringen nå legger ned et av de mest populære offentlige tilbudene i landet, og snakkes om at togmonopolet nå kommer tilbake. Dem om det. Det er riktig at Flytoget har vært en stor suksess. Selskapet har gjort en imponerende jobb siden oppstarten i 1998, med god service, hyppige avganger og godt om plass til reisende og bagasjen deres.

Men det er også slik at det er enklere å ankomme stasjonen i rute når man kun kjører på moderne skinneganger og har eksklusive ruter. Det kan ikke lenger forsvares at flyreisende prioriteres over andre reisende på denne måten.





Det kan bli trangere og mindre komfortabelt å komme seg til flyplassen for en gruppe reisende som har vendt seg til Flytoget. Det er en liten pris å betale for å gi alle et markant bedre tilbud. Det tilhører dessverre sjeldenhetene at det kommer gode nyheter om norsk jernbane. Sammenslåingen av Flytoget og Vy er et kjærkomment unntak.

Les også: Trond Giske har ett poeng eller to om innvandring, skriver Kjell Werner