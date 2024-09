Påstand om 20 års fengsel for den tiltalte i Mortensrud-drapet

Den 37 år gamle mannen er tiltalt for flere drapsforsøk i tillegg, etter at han skjøt med pistol mot flere mennesker utenfor Lofsrud skole på Mortensrud.

– Vi mener at han skal domfelles for drap og sju drapsforsøk. Det er mange straffbare forhold som ligger til grunn for påstanden, i tillegg til skjerpende momenter, som at dette skjedde på offentlig sted, sier statsadvokat Trude Antonsen, som er aktor i saken til Dagbladet.

I retten har Valon Avdyli erkjent å ha avfyrt skuddene som traff Adan 7. oktober i 2021, men sa at han skjøt for å skremme. Da saken startet i Oslo tingrett tirsdag forrige uke nektet han straffskyld for drapet og drapsforsøkene mot de andre.

Avdylis bror, Visar Avdyli, er tiltalt for medvirkning til grov kroppsskade og grove trusler i samme sak. For han krever påtalemyndigheten ti års fengsel.

Brødrene forlot Norge to dager etter hendelsen, men ble senere pågrepet og utlevert til Norge.

