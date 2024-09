Politiet fant våpen som kan ha sammenheng med Linderud-skytingen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Våpenet er sendt inn til kriminalteknisk undersøkelse, men politiet vil foreløpig ikke si noe om hva slags type våpen det dreier seg om.

Politiet fikk melding om skyting ved Linderud skole onsdag klokken 15.43.

Tre menn i 20-årene ble pågrepet og siktet i saken i løpet av ettermiddagen og kvelden. En mann i 20-årene har status som fornærmet. Saken er foreløpig kodet som grove trusler med skytevåpen, ifølge politiet.

Politiet opplyser at de tar sikte på å fremstille de siktede for varetektsfengsling fredag. Fengslingsgrunnlaget er faren for bevisforspillelse.

Ifølge politiadvokat Tess Skavå i Oslo politidistrikt har politiet en formening om bakgrunnen og motivet for hendelsen, men dette vil de ikke gå ut med av hensyn til etterforskningen og faren for bevisforspillelse.

De involverte er kjent for politiet fra før og hendelsen fremstår ikke som tilfeldig.

