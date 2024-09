Giske stemt fram som toppkandidat for Tronheim Ap

Det var 162 personer som hadde stemmerett på møtet, hvorav to personer valgte å ikke stemme om førsteplassen, skriver kanalen.

På andreplassen ble Anniken Refseth stemt fram med 88 stemmer mot 71 stemmer til Sara Shafighi.

Giske ble først stemt fram som Trondheim Aps kandidat under et møte i august, men en rekke lokallag hadde reagert på prosessen rundt møtet og avstemningen.

Til tross for at Trondheim Ap vil ha Giske øverst, er det tilsynelatende ikke like stor entusiasme for 57-åringen i nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Arbeiderparti. Flertallet i nominasjonskomiteen har nemlig pekt på Skurdal Hopsø som sin foretrukne kandidat, ifølge Adresseavisen. Faktisk var ikke Giske på noen av plassene i den foreløpige lista.

Hvem som til slutt blir nominert fra Sør-Trøndelag Ap, blir bestemt på et nominasjonsmøte 30. november.

