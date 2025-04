Et svik mot bygg og anlegg

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) har skapt falske forhåpninger i bygg- og anleggsbransjen. Tidligere i år var hun åpen for å vurdere å forlenge maksimal periode for å permittere ansatte, men nå er beskjeden at regjeringen vender tommelen ned.

To forbundsledere ropte allerede i januar varsku på vegne av sine LO-medlemmer innen bygg og anlegg. Fellesforbundets Jørn Eggum og Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund etterlyste grep for å unngå fullstendig kollaps i bransjen. De ba konkret om at det blir mulig å permittere ansatte i inntil 52 uker – ikke bare 26 uker som er dagens begrensning.

NHOs ferske medlemsundersøkelse forteller at det er et stort strekk i laget. Finans og offshore gjør det svært godt. Byggenæringen går derimot i minus og sliter tungt. På den annen side kan vi glede oss over lav arbeidsledighet her til lands. Innen bygg og anlegg er ledigheten riktignok fallende, men fortsatt mye høyere enn snittet.

Det er ingen tvil om at det er bygg og anlegg som har måttet ta den største støyten for Norges Banks innstrammende pengepolitikk. Det høye rentenivået den siste tiden har hatt sin pris, spesielt for denne bransjen.

Derfor bør regjeringen åpne for en lengre permitteringsperiode. Lønnsplikten for arbeidsgivere bør også settes ned fra 15 til fem dager. Disse to grepene burde for lengst ha vært tatt. For dette er i realiteten en billig investering for storsamfunnet.

Så enkelt er det ikke, selv for en samfunnsøkonom.

Men regjeringen sier altså nei. Arbeidsminister Tonje Brenna «dekker seg» bak det faktum at det går godt i norsk økonomi. Hun viser til ferske anslag fra Norges Bank og Statistisk sentralbyrå, som forteller oss at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp i løpet av året.

«Dette vil også komme bygge- og anleggssektoren til gode», sier Brenna til Dagsavisen. Hun viser til at regjeringen har en «kraftfull satsing» i årets statsbudsjett som vil hjelpe denne bransjen. Det er snakk om økte offentlige investeringer og da spesielt i Forsvaret. I tillegg har Husbanken fått økte lånerammer.

I dette spørsmålet har jeg en følelse av at Tonje Brenna har blitt overkjørt av statsminister Jonas Gahr Støre og ikke minst finansminister Jens Stoltenberg. Økonomene i Finansdepartementet er nemlig bremseklosser når det tid om annen blir aktuelt med en midlertidig utvidelse av permitteringsordningen.

Argumentet fra fagøkonomene er ofte faren for misbruk og ikke minst at arbeidskraft blir låst inne. I dag er det knapphet på arbeidskraft i mange sektorer. Men en arbeidsledig snekker kan ikke gå rett inn som sykepleier. Så enkelt er det ikke, selv for en samfunnsøkonom.

Det handler kort og godt om å hjelpe en kriserammet bransje i noen måneder. Det er nemlig lys i tunnelen. Derfor er en lengre permitteringsperiode en god løsning for alle parter. De ansatte beholder sin tilknytning til arbeidsplassen. En lav lønn i denne perioden er også bedre enn ingen lønn, for alternativet blir fort oppsigelse. Samtidig unngår de aktuelle bedriftene å miste verdifull kompetanse, som det alternativt tar tid og krefter å erstatte.

Men regjeringen vender dessverre det døve øret til. Brenna bedyrer at regjeringen følger nøye med på utviklingen. Slik sett kan det være et lite håp om en positiv konklusjon. Bedre sent enn aldri.

Men det er en stor fare for at det allerede er i seneste laget å hjelpe bygg og anlegg over kneika. Det haster, skrev jeg i januar. Nå skriver vi april. Mens gresset gror, dør kua.

