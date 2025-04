EU svarer med gjengjeldelsestoll mot USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vedtaket ble fattet av Komiteen for handelshindringer onsdag ettermiddag, og tollsatsene ligger på mellom 10 og 25 prosent.

Vedtaket fikk deretter grønt lys fra samtlige av EUs medlemsland unntatt Ungarn.

Tollsatsene trer i kraft i tre faser: De første innføres neste uke før en rekke andre varer inkluderes fra 16. mai. Resten innføres i begynnelsen av desember dersom forhandlinger ikke når fram.

1600 varer

I første fase blir det innført toll på varer som stål, aluminium, mais, ris, appelsinjuice, motorsykler, motorbåter og hvitevarer. Til sammen er den anslåtte verdien på varene på 3,9 milliarder euro, tilsvarende rundt 47 milliarder norske kroner, i første fase.

Blant selskapene som rammes, er Whirlpool, Black & Decker, Harley Davidson og Ralph Lauren, ifølge Reuters.

TT melder at det er snakk om toll på rundt 1600 amerikanske varer. Tidligere onsdag skrev Politico at EU trolig går etter produkter fra republikanske delstater i USA.

– Urettferdige og skadelige

De fleste av produktene blir ilagt toll på 25 prosent – tilsvarende Trumps toll på stål og aluminium. Noen varer ilegges lavere toll, som diamanter som får 10 prosent toll.

– EU anser amerikanske tollsatser som urettferdige og skadelige, og de forårsaker økonomisk skade for begge parter, så vel som for den globale økonomien, heter det i en skriftlig uttalelse fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Hun understreker imidlertid at EUs tollsvar kan fryses dersom USA snur.

– Disse svarene kan fryses når som helst hvis USA skulle gå med på en rettferdig og balansert forhandlingsløsning, skriver hun.

Bourbon ilegges ikke toll

Vedtaket kom samtidig som USAs finansminister Scott Bessent sa i en separat uttalelse at USA ikke vil øke tollsatsene ytterligere mot land som ikke gjengjelder den første tollen.

Tollen er i stor grad en repetisjon av motsvaret fra 2018. Den gang innførte Trump mindre omfattende toll på europeiske varer under sin første presidentperiode. Tollsatsene ble opphevet under Biden-administrasjonen.

Et unntak er at amerikansk bourbon ikke er omfattet av gjengjeldelsestoll denne gang. EU frykter at USA kan svare med å ilegge toll på europeisk vin og annen alkohol.

---

Trumps handelskrig – en oversikt

USAs president Donald Trump har gjort alvor av truslene om å innføre skyhøy toll på import fra mange av verdens land – som han hevder har stjålet arbeidsplasser fra USA.

Tidslinje

4. mars: USA innfører 25 prosents toll på import fra nabolandene Canada og Mexico, samt 10 prosent på kraftimport fra Canada. USA satte tollsatsen på kinesiske varer, deriblant plast, tekstiler og datakomponenter, til 20 prosent etter først å ha varslet 10 prosent.

6. mars: Trump trekker tilbake toll på en del produkter fra Mexico og Canada som omfattes av en frihandelsavtale.

12. mars: USA innfører 25 prosents toll på stål og aluminium fra alle land. Målet er å beskytte USAs stålindustri mot økt konkurranse utenfra, spesielt fra Asia, samt øke produksjonen i USA. USA importerer i dag halvparten av stålet og aluminiumen som brukes i amerikansk industri, spesielt fra Canada, Brasil og EU.

3. april: USA innfører 25 prosents toll på bilimport fra alle land. Fra 3. mai skal tollsatsen også gjelde for bildeler. Målet er å få bilprodusenter til å flytte produksjonen til USA.

5. april: USA innfører 10 prosents toll på import fra alle land, med unntak av Russland, Belarus, Cuba og Nord-Korea, fordi de allerede er rammet av sanksjoner som har gjort handelen med USA minimal.

9. april: USA øker tollsatsene ytterligere for om lag 60 av verdens land som han hevder har oppført seg spesielt dårlig mot USA. EU ender med 20 prosent, Norge med 15 prosent. Spesielt asiatiske land og enkelte fattige afrikanske land blir hardt rammet. Kina får en tollsats på 104 prosent.

Hvorfor?

Trump forsøker å presse land til å fjerne toll på amerikanske varer og importere mer fra USA. Tollmuren skal også få selskaper til å flytte produksjonen til USA. Trump ønsker alt i alt å minske USAs store handelsunderskudd med omverdenen. I februar 2025 hadde USA et handelsunderskudd på 122,7 milliarder dollar.

Mange land forsøker å forhandle fram en løsning med USA. Enkelte har tilbudt seg å senke eller fjerne all toll på amerikansk import.

USA har antydet at land kan slippe toll hvis de innfører toll på kinesisk import.

Mottiltak

Kina har siden februar trappet opp ekstratollen på amerikanske varer fra 15 til 34 prosent og inkludert stadig flere varer etter hvert som USA har skjerpet tollen på kinesisk import. Den seneste økningen trer i kraft 10. april.

EU har varslet opptil 25 prosents toll på flere amerikanske produkter, blant annet soyabønner og motorsykler, som svar på USAs toll på stål og aluminium. Diskusjoner om hvordan unionen skal svare på biltollen, pågår fortsatt.

Canada har innført toll på en rekke amerikanske produkter, deriblant 25 prosents toll på 10 prosent av bilimporten fra USA. Biltollen trådte i kraft 9. april.

Verdt å merke seg

Trump har siden februar trappet opp ekstratollen på kinesiske varer fra 10 til 104 prosent etter hvert som Kina har svart på USAs toll på kinesiske varer. Det betyr i realiteten full handelsblokade av Kina. Kina har varslet at de ikke vil gi etter.

Land som Storbritannia og Tyrkia, som har handelsunderskudd med USA, slipper unna med 10 prosents toll.

Brasil, Argentina, Tyrkia og Saudi-Arabia får også kun 10 prosents toll, selv om de har handelsoverskudd med USA.

Norske produkter får en tollsats på 15 prosent selv om vi kjøper flere varer av USA enn USA kjøper av Norge.

Varer fra det lille landet Lesotho i sørlige Afrika får en toll på hele 50 prosent. Landet har basert store deler av sin tekstilindustri på eksport til USA. Kambodsja, Laos, Vietnam og Madagaskar får en sats på mellom 46 og 49 prosent.

Kilder: AFP, AP

---