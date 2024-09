Norgesværet: En miks av sommertemperaturer og snøfall

Av Nina Haabeth/NTB

– Landet vil være todelt når det gjelder været fram mot helgen, med gode temperaturer i sør og fare for snø i høyden i nord, forteller statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til NTB.

– Det kan være den siste rest av sommer i Sør-Norge denne uka, med temperaturer opp til 20 grader flere steder. De nærmeste dagene vil høytrykk fortsatt prege Sør-Norge, før det i helgen begynner å komme inn gråvær og litt lavere temperaturer, sier Moxnes.

Stort sett vil det også være opphold på Østlandet i helgen, bare med fare for enkelte ettermiddagsbyger.

Hopp i havet

– I helgen vil det fortsatt være litt høyere temperaturer enn vanlig for september – med rundt 15 grader. Men deretter vil det for Sør-Norges del bli mer høstlig over helgen, med mer skyer og fare for nedbør utover i neste uke.

– Så alle som setter pris på å bade i sjøen når det fortsatt er litt høye lufttemperaturer, bør benytte muligheten de par neste dagene i Sør-Norge, er anbefalingen fra Moxnes.

Sjøtemperaturene tirsdag denne uka var fortsatt gode til september å være: 17,4 grader i badevannet ved Hovedøya og Nakkholmen i Oslo, som høyeste måling, mens det ble målt 13,6 grader i badevannet ved Kristiansund, som høyeste i Møre og Romsdal. I Nordland var høyeste målte temperatur 12,5 grader.

Vinterlig nordavind

I nord, som lenge har hatt et sommervær som søringene har misunt, ventes nå kaldere luft inn. Fra fredag og lørdag kan lavtrykk og kaldere luft fra nord føre til at det snør i høyden.

– Det blir en runde med nordvestlig vind og kald luft, så det kan bli litt mer vinterlig i høyden i Nord-Norge, så nå må de forberede seg på en omstilling, sier Moxnes.

– Det er lenge siden de har hatt en skikkelig nordavind, men nå begynner det å gå mot høst og vinterlig og mer rufsete og kaldere vær. I Finnmark kan det bli både kraftige vindkast og høy vannstand.

I Sør-Norge blir det ikke snø i fjellet selv om temperaturene faller, for det er ikke ventet nedbør her, legger hun til.

Sommeren forlenges

Det at vi har hatt såpass høye temperaturer langt ute i september i år, kan både være tilfeldige svingninger og et tegn på klimaendringene.

Moxnes påpeker at hvis man ser på tendensen over flere år, så vil man se at sommeren, med høye temperaturer, forlenges utover høsten, slik at halve september nesten kan regnes som en del av sommeren.

– Men nå ser det altså ut til at sommertemperaturene tar slutt over hele landet, oppsummerer Moxnes.

