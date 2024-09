Norge trenger flere krematorier, ifølge ny rapport

Stadig flere vil kremeres, og ifølge rapporten fra Hovedorganisasjonen KA vil det være 15.000 flere kremasjoner i 2050 enn det er kapasitet til i dag, skriver NRK.

– Med utgangspunkt i kalkylene og tilgjengelig erfaringsmateriale, anslås det at et investeringsbehov på i overkant av 1,4 milliarder kroner, står det i rapporten fra Hovedorganisasjonen KA.

Det er i dag gratis å få noen gravlagt i en kiste, men det samme gjelder ikke for kremasjoner.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe skriver i en epost til NRK at departementet er kjent med at Norge har utfordringer med kapasiteten i krematoriene.

– Gravplassene er et lokalt ansvar. Vi er et stykke unna at kremasjonskapasiteten i Norge er sprengt, men det er departementet sitt ansvar å vurdere om det er behov for tiltak for å møte utfordringa med kapasitet på krematoriene. Regelendringer og økonomiske konsekvenser må utredes nærmere, noe vi er i gang med, skriver Toppe.

