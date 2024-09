SAS lanserer direkterute til New York

Flygingene til Seattle på den amerikanske nordvestkysten skal etter planen starte neste sommer.

Med de siste tilføyingene i tilbudet har SAS direkteflygninger fra Skandinavia til elleve nordamerikanske flyplasser, skriver flyselskapet i en pressemelding.

– Gjennom vår samarbeidspartner Delta kommer vi til å tilby en lang rekke videre forbindelser både innenriks i USA og internasjonalt. Lanseringen av denne nye direkteruten medfører at vi får to avganger til New York hver dag og er et strategisk grep for å styrke Oslo lufthavn ytterligere som base, samtidig den understreker hvor viktig det norske markedet er for SAS, sier sjef for SAS Norge Kjetil Håbjørg til TV 2.

De som hadde håpet på nye ruter mellom Skandinavia og Asia, får ingen gode nyheter fra SAS i denne omgang

– Jeg har nok mindre tro på at SAS vil satse på Asia slik situasjonen er nå. Krigen i Ukraina gjør at de ikke får stoppet i russisk luftrom, og da blir det langt og dyrt å fly, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til kanalen.