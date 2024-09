Mann erkjenner straffskyld for medvirkning til barneekteskap

Siktede har erkjent straffskyld i avhør. Det kommer fram i en kjennelse fra Oslo tingrett fra 29. august, skriver VG.

– Vi har snakket med vår klient og har ingen ytterligere kommentarer, skriver hans forsvarer, advokat Svein Holden, i en SMS til avisen.

Politiet slo til mot en fest i Oslo i august etter mistanke om at det skulle finne sted et bryllup mellom gutten og jenta. To menn i 40-årene ble pågrepet og siktet for medvirkning til inngåelse av ekteskap med noen under 16 år.

Den ene er guttens far, og den andre er far til jenta. Begge mennene nektet da straffskyld og sa at det dreide seg om en forlovelsesfest, ikke et bryllup.

Jentas far nekter fortsatt straffskyld.

– Han nekter fortsatt straffskyld. Jeg har ikke noe mer å legge til i denne saken, sier hans forsvarer, advokat Bjørn Erik Rødser.

