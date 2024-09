Støre er hard mot de harde

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mandag dro statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justisminister Emilie Enger Mehl (begge Sp) med seg pressen til Mortensrud på Oslos østkant. Her la de tre fram en lekkasje fra statsbudsjettet som kommer senere i høst, som skal vise at regjeringen er hard mot de harde og tar den negative kriminalitetsutviklingen på alvor.

Det er ingen grunn til å la høyresiden vinne debatten om kriminaliteten.

Regjeringen bevilger 2,8 milliarder kroner i neste års statsbudsjett til å bekjempe kriminalitet. 2,4 milliarder går til politiet, med en forventning om at pengene brukes til å forsterke bemanningen, ifølge statsminister Støre. Altså til flere synlige politifolk i gatebildet. Utover politiet får påtalemyndighet, domstoler, kriminalomsorg, barnevern, skoler og kommuner friske penger i det regjeringen kaller Gjengpakke 2.

Kapasiteten i ungdomsfengslene skal opp til neste år – og etter planen dobles innen to år. Det åpnes for at unge lovbrytere skal kunne sone med fotlenke, og regjeringen setter av penger til å bekjempe kriminalitet i skolen. Slik skal den komme den mye omtalte økningen i ungdomskriminaliteten til livs.

Støre kaller gjengene gift for fellesskapet og understreker at «dette er en hovedsatsing for regjeringen». Det gjør han klokt i. Mange er redde etter enda en sommer med mye oppmerksomhet på økende og råere vold i gjeng- og ungdomsmiljøer.

Det er selvsagt tydelige innslag av populisme i den nøye regisserte budsjettlekkasjen fra tre statsråder, presentert i en utsatt bydel. Det er ikke sikkert at regjeringen tar hardt nok i, eller at gjengpakken vil løse problemene. Vi støtter likevel tanken bak forslaget.

Det er viktig at venstresiden tør være harde i klypa i disse spørsmålene, samtidig som det ligger en human politikk i bunn. Mange av lovbryterne det her er snakk om, er fortsatt barn. Vi straffer ikke barn som voksne i Norge. Derfor er økt kapasitet i ungdomsfengslene en langt bedre løsning enn å senke den kriminelle lavalderen, som Fremskrittspartiet har foreslått.

Høyresiden tjener gjerne på at kriminalitet står høyt på dagsorden. Det er det ingen grunn til. Forslag som å ta barnetrygden fra foreldrene om barna er kriminelle, som Unge Høyre løftet i sommer, er direkte destruktive og bidrar til å øke problemet på sikt. Det samme gjelder å senke den kriminelle lavalderen. Derfor er det godt å se at regjeringen tar tak i problemet. Det er ingen grunn til å la høyresiden vinne debatten om kriminaliteten.

