Gruveavfall i Førdefjorden til Efta-domstolen i oktober

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gruveselskapet Nordic Mining kunngjorde nylig at de er i rute med bygging av sjødeponiet, og at produksjonen vil starte i løpet av høsten. Selskapet har fått tillatelse av staten til å deponere 170 millioner tonn gruveavfall i fjorden.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har kjempet mot planene. Snart starter behandlingen i Efta-domstolen, opplyser Naturvernforbundet i en pressemelding.

16. oktober er satt som foreløpig dato, og det ligger an til at det blir stående siden ingen av partene har bedt om en annen dag.

– Nå som saken kommer opp i Efta-domstolen, løftes den opp på et europeisk nivå, skriver forbundet, som viser til at utfallet skaper presedens for lignende saker i alle land som har ratifisert EUs vannrammedirektiv.

Naturorganisasjonene tapte da saken gikk for Oslo tingrett, men anket videre til lagmannsretten. Saken kommer opp for Borgarting lagmannsrett trolig neste vår.

Les også: For EU er det en avgrunn mellom Trump og Harris

Les også: Psykopat, sviker eller idealist: Hvem var Werna Gerhardsen? (+)