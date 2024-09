TV 2: Brynjar Meling klager Italia inn for FN i Krekar-saken

– Vi jobber med å få Krekar hjem til Norge. Han har fortsatt familien sin her. Familien er velfungerende, norske statsborgere i gode jobber med samfunnsansvar. Så det er ingen grunn til at han ikke skal komme tilbake hit, sier advokat Brynjar Meling til TV 2.

For fire år siden ble Krekar utlevert til Italia, etter at han var dømt til tolv og et halvt års fengsel der for terrorplanlegging. Rettssaken ble ført in absentia, altså uten at mulla Krekar selv var til stede under rettssaken.

Meling har nå sendt en klage til FN hvor han ber om hjelp til å få løslatt Krekar. Han mener at mullaens rettigheter ble brutt i rettsprosessen.

– I klagen ber man om at FNs arbeidsgruppe avgir en uttalelse om Krekars arrestasjon og fengsling, sier Meling.

Han sier at Italia ikke er forpliktet til å følge en uttalelse fra FN, men at de fleste land likevel innretter seg etter slike uttalelser.

– Vi håper at dette skal få italienske myndigheter til å våkne og se på dommen, og se på om det er grunnlag for å løslate mulla Krekar, sier Meling.

Advokaten frykter at Italia vil sende Krekar til Irak, der han tidligere har vært geriljaleder, og at klienten vil få en dødsdom der.

