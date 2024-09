Norske regjeringer har brukt en milliard på utvalg de siste sju årene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dyrest av disse er Koronakommisjonen, som alene kostet 36 millioner kroner, skriver Altinget.

Tallene kommer fram i et svar fra Støre på et skriftlig spørsmål i Stortinget fra Frp-leder Sylvi Listhaug.

Mens Solberg-regjeringen brukte 84 millioner kroner på 16 ulike utvalg under Kunnskapsdepartementet, er det brukt mest på utvalg under Justisdepartementet siden regjeringen Støre tiltrådte i 2021. 16 utvalg, som har behandlet alt fra totalberedskap, samboerlov og advokatenes salærordning, har kostet rundt 80 millioner kroner for dem.

– Tidsbruk og kostnader knyttet til utredning er en investering i at tiltakene skal gi ønsket måloppnåelse. Ufullstendig eller manglende utredning øker risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir uønskede virkninger eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser, skriver Støre i sitt svar til Frp-lederen.

Billigst av alle utvalgene som er satt ned av de to regjeringene i denne perioden, er et utvalg som skal se på Yrkesskadeforsikringsloven. Det kostet bare 150.115 kroner.

Kommentar: Tre år har gått fort og galt

Les også: – Regjeringen må slutte å herje med Oslo (+)

Les ogå: Politisk Pub: – Vi får tilbake-meldinger om at volden blir grovere