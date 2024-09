8. september 2025 er det stortingsvalg. Hvis Dagsavisen ferske meningsmåling ligner på det faktiske resultatet neste høst, er Jonas Gahr Støres regjering historie.

Sylvi Listhaugs Frp fortsetter på sin stigende kurs og rykker fram med hele 5,4 prosent. En ny høst med kriminalitet, økonomi og skatt høyt på dagsorden løfter partiet opp på siden av Arbeiderpartiet. Akkurat nå er det Høyre som taper dragkampen om velgerne på høyresiden, selv om det fortsatt er landets største parti. Men til sammen har de to partiene 43,9 prosent, mot 32 ved valget i 2021. Det vil fint holde til regjeringsmakt med støtte fra sentrum.

For også Venstre er i støtet. En trepartiregjering med disse har på vår måling 92 mandater. 85 gir rent flertall på Stortinget.

Holder det med ett prosentpoeng for å redde sosialdemokratiet?

Men nå er kanskje ikke regjeringsmakt Venstres beste mulighet. En samarbeidsavtale mellom Høyre og Frp i regjering og Venstre vil gi partiet betydelig makt. Vippeposisjonen vil sikre Venstre betydelig gjennomslag i norsk politikk, men også tvinge kursen mot sentrum for det som vil bli en historisk høyrevridd norsk regjering. Det er utenfor regjeringskvartalet partiet best vil kunne kue Fremskrittspartiet.

Venstres erfaringer med Frp i regjeringssamarbeid er delte, partiene er uenige i mange spørsmål. Mange så på det som et gedigent løftebrudd da partiet ble med i Solbergs andre regjering i januar 2018. Fire dager før valget i 2017 sa partileder Trine Skei Grande at det var «ekstremt usannsynlig» at Venstre ville gå inn i regjering med Frp, uten Kristelig Folkeparti. To år etter var samarbeidet i regjering over, Frp hadde fått nok.

Hvis dette blir valgresultatet er KrF helt ute av norsk politikk. Etter en svært turbulent måned med atter en lederavgang, gjør partiet sin svakeste meningsmåling i vår tidsserie med en oppslutning på to prosent og ingen representanter på Stortinget.

Scenarioene og mulighetene på høyresiden er mange. KrF kan klore seg inn og da er det ikke usannsynlig at de kan danne flertallsregjering med Høyre og Frp. Det skiller ekstremt lite for KrF på politisk ørkenvandring og regjeringsposisjon. Mens fra Venstre het det i sommer at «vi skal sette oss ned og finne en løsning på borgerlig side». Kameler er tygget før og de vil kunne svelges igjen for å komme til makt.

Les også: Plommekrisen er det perfekte eksempelet på hva som er galt med norsk matpolitikk, skriver Jo Moen Bredeveien.

Hvis dette blir valgresultatet vil Jonas Gahr Støres tid som statsminister være over. Partiet balanserer på rundt 20 prosent i oppslutning og har gjort det i godt over to år. Det er lite hjelp for regjeringsprosjektet å hente fra Senterpartiet, som nå bare har grunnfjellet under seg.

Dette er ikke valgresultatet. Og ett år er lenge i politikken. Men det er vanskelig å se hvilke saker som kan forandre en tilsynelatende svært fasttømret oppfatning blant folk av Arbeiderpartiet og av Støre selv. Foruten løftet han har gitt om at folk skal få bedre råd. Og kanskje fred i Ukraina.

Statsminister Støre har gjentatt det til det kjedsommelige, i intervjuer, i nyttårstalen og på 1. mai. Han og partiet har satset alt på ett kort. På det store vendepunktet i økonomien. At prisstigningen går ned, at renta følger med og at folk flest får mer å rutte med. Dette er det tydeligst kommuniserte budskapet fra partiet det siste halvannet året. Støre har gamblet på et stemningsskifte.

Men det er ikke han gitt å styre over. Det kan ikke vedtas og det er Norges Bank som setter renta. Norge er en dupp på verdenshavet, vi er prisgitt at den globale inflasjonen avtar. Impulsene kommer nå utenfra. Prisstigningen avtar. Men ikke raskt nok. Ikke for Ola og Kari som er tyngst belånt i verden, og ikke for Støre.

Signalet fra Norges Bank er at renta skal ned, men at det vil ta tid. Forventede kutt i 2024 vil mest sannsynlig ikke komme. Og når den kommer ned, vil det ikke være lenge nok igjen til valget for at rentenedgangen vil utløse den store entusiasmen. Festen er over. Vi er fortsatt på et seigt økonomisk nachspiel. Holder det med ett prosentpoeng billigere lån for å redde sosialdemokratiet?

Nei. Heller ikke at nestleder og fersk helseminister Jan Christian Vestre spurter alt han kan for å tvinge ned sykehusenes ventelister, vil være forløsende. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtuns tydelighet i sitt år i regjering om mobilbruk i skolen og om aldersbegrensing av sosiale medier er populær politikk, men monner lite hvis folk ikke får bedre råd.

Politikken som føres avtegner seg i hvert fall ikke i særlig grad på målingene. Nye folk, gamle folk i nye posisjoner. Resultatet for Støre og partiet er det samme.

Les også: Det er ikke vakkert, men Kamala Harris besto testen, skriver Lars West Johnsen

Og svikter partiet på det sitt store løfte, vil det nok heller ikke holde med at partiets snart hjemvendte sønn, Jens Stoltenberg, gjør sin skjerv i partiets valgkamp.

Hvis dette blir valgresultatet, har norsk venstreside svikta sine velgere. 101 ikke-borgerlige mandater i 2021 er krympet til 75. Regjeringens 76 menn og kvinner på Stortinget er nå 49. En historisk valgvind i 2021 har snudd på dramatisk vis.

Ett år er lang tid, men også veldig kort tid. Tre år har gått fort og galt. Mens Arbeiderpartiet venter på at noe fantastisk skal skje, bør det planlegges for et annet innsalg til velgerne neste høst. En annen politisk plattform? Et bredere rødgrønt alternativ? Å gå til valg på gjenvalg av dagens upopulære regjering, med til sammen 26,2 prosent av stemmene, virker ikke å være noen god idé.

Og hvis dette blir valgresultatet, er det for seint.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen