– Støre-regjeringen må slutte å herje med Oslo.

– Dette er påfallende kunnskapsløst av Vestre. Jeg forventer et høyere nivå fra en som vil representere Oslo på Stortinget.

Det sier Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) til Dagsavisen.

I helga gikk Ap-nestleder og helseminister Jan Christian Vestre til et knallhardt angrep mot det borgerlige byrådet i Oslo. Byrådet har varslet et omfattende budsjettkutt i Oslo. Vestre, som ønsker å representere Oslo på Stortinget, mente byrådet kunne takke seg selv når de prioriterer å kutte i eiendomsskatten.

– Det virker som Høyres løfte om å kutte eiendomsskatten er viktigere enn alt annet. Viktigere enn barnehage, eldreomsorg, trygghet og kollektivtrafikk. Da strekker ikke pengene til. Det er en realitet Høyre må ta innover seg, sa Vestre til Dagsavisen.

– Det er påviselig feil at de varslede kuttene skyldes redusert eiendomsskatt. Faktum er at Oslo kommune må gjennom en økonomisk snuoperasjon også om man skulle velge ikke å redusere skatten på folks hjem, svarer Solberg.

– Levd over evne

I intervjuet med Dagsavisen ble Vestre konfrontert med at han representerer det som er blitt kalt «tidenes mest oslofiendtlige regjering». Det er særlig to grep fra regjeringen som har blitt svært dårlig mottatt på Oslo rådhus: Før sommeren endret regjeringen inntektssystemet for kommunene, som fører til at Oslo må «gi bort» minimum 450 millioner av sine skatteinntekter til fattige kommuner. Det andre er at antallet politibetjenter i hovedstaden har gått kraftig ned på regjeringens vakt.

Vestre innrømmet at regjeringen ikke har levert på politi. Men han avviste kontant at omleggingen i inntektssystemet var et problem.

Dagsavisen 10. september. (Faksimile)

Solberg mener det er oppsiktsvekkende at Vestre ikke deler hans forståelse av den alvorlige økonomiske situasjonen Oslo kommune står i.

– Den skyldes for det første at regjeringen Vestre sitter i, kutter i Oslos skatteinntekter med om lag 600 millioner kroner årlig. For det andre har Oslo kommune under Arbeiderpartiets ledelse levd over evne i flere år, og brukt av sparepengene for å få budsjettene til å gå opp, sier Høyre-politikeren.

At det er Raymond Johansens byråd som har ansvaret for de varslede budsjettkuttene i Oslo, avviste Vestre.

– Raymond Johansen styrte Oslo veldig godt og effektivt i åtte år, og etterlot seg en sunn kommuneøkonomi med god balanse mellom drift og investeringer. Vi må bare erkjenne at etterfølgerne har andre politiske prioriteringer, og at det har en kostnad i form av kutt i velferden, sa han.

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Holmenkollen og Ullevål

Solberg mener det er skuffende at Vestre, som vil representere Oslo på Stortinget, står last og brast med en regjeringen som «benytter enhver anledning til å herje med Oslo heller enn å snakke Oslos sak».

– Regjeringen underfinansierer Barnevernet i Oslo, og løp fra lovnaden om å bidra med en halv milliard kroner til helt nødvendig ombygging av Majorstuen stasjon. Nylig ble det kjent at de planlegger å avskilte Holmenkollen som nasjonalarena i nordiske grener for å spare penger, og at Ullevål stadion også mister støtte. Men verst er omlegging av inntektssystemet. Det må endres slik at Oslo kompenseres for mange av storbyutfordringene Vestre sier han er så opptatt av å gjøre noe med, sier Solberg, og avslutter:

– Støre-regjeringen må slutte å herje med Oslo.

Les også: Øystein Sunde: – Halvdan og jeg så på hverandre, og sa: «du og?» (+)

Les også: Høstutstillingen: Har vi for mange kunstnere? (+)