En pågrepet i Karmøy – politiet mistenker alvorlig voldshendelse

– Politiet arbeider på stedet og har på nåværende tidspunkt ikke flere opplysninger, opplyser Sørvest politidistrikt.

Mannen i 30-årene ble funnet utendørs i et boligområde på Vea i Karmøy kommune i Rogaland. Han ble tatt hånd om av ambulanse og fraktet til sykehus.

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 13.43 torsdag. Klokken 14.14 var mannen fortsatt bevisstløs.

Politiet var deretter i kontakt med vitner for å finne ut av hva som hadde skjedd.

– Vi har flere hypoteser som vi jobber ut ifra, men per nå mistenker vi at han har vært utsatt for noe straffbart, opplyste operasjonsleder Rune Tallaksen i Sørvest politidistrikt til NTB like før klokken 15.

Halvannen time senere kom meldingen om at én person var pågrepet i saken.

