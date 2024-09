Bystyregruppen i Stavanger Høyre vil kaste Hegdal som ordfører

– Sissel fortalte oss i forrige uke at hun går av som ordfører. En enstemmig bystyregruppe mener at det var en riktig beslutning. Det er viktig at vi nå får en avklaring på når vi får en fritakssøknad. Vi vil takke Sissel for den innsatsen hun har lagt ned over mange år for partiet og for jobben hun har gjort som ordfører, sier fungerende gruppeleder Hilde Karlsen i en pressemelding.

Beslutningen ble tatt under krisemøtet bystyregruppa avholdt torsdag kveld. Hegdal deltok selv på møtet.

– Starter arbeid med å finne ny kandidat

Karlsen opplyser videre at bystyregruppa nå starter arbeidet med å finne en ny ordførerkandidat og at de i samarbeid med Stavanger Høyre vil sette ned en nominasjonskomité.

Målet er å få på plass en ordførerkandidat før 14. oktober.

– Det viktigste fremover er å skape forutsigbarhet for partiet og byens innbyggere. Politikken og plattformen med fellespartiene står fast, og sammen skal vi styre Stavanger på en god måte, avslutter Karlsen.

Ennå ikke søkt fritak fra vervet

Stavanger-ordføreren varslet i forrige uke at hun ville trekke seg med umiddelbar virkning etter det ble kjent at hun i valgkampen i 2023 hadde benyttet seg av partimidler til privat bruk.

Pengeforbruket utgjorde over 50.000 kroner, penger som ifølge Høyre nå er tilbakebetalt. Blant annet brukte Hegdal Stavanger Høyres midler på en familiemiddag, festivalpass og flybilletter.

Onsdag ble det kjent at Hegdal ennå ikke hadde søkt om fritak fra ordførervervet.

