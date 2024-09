Idrettsleder i Agder siktet for fysiske overgrep mot barn under 14 år

Mannen i 30-årene ble 17. august varetektsfengslet og siktet for befatning med seksualiserte fremstillinger av barn.

Siktelsen er nå utvidet til også å gjelde gjentatte fysiske seksuelle overgrep mot barn under 14 år, heter det i en pressemelding fra politiet i Agder.

Fikk bekymringsmelding

Flere barn har status som fornærmet i saken, blant dem barn som siktede har kommet i kontakt med som idrettsleder.

– Hvor mange barn som er fornærmet samlet eller enkeltvis i siktelsen, ønsker jeg ikke å si noe mer konkret om nå, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt.

Politiet startet etterforskning etter de fikk en bekymringsmelding om idrettslederen 11. august. Mannen ble etter pågripelsen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav to uker var med full isolasjon.

Politiet begjærte onsdag mannen varetektsfengslet i ytterligere åtte uker med brev- og besøksforbud og medieforbud, hvorav fire uker i full isolasjon.

Informasjonsmøte med foreldre

I etterkant av pågripelsen holdt politiet et møte med foreldre og foresatte til barn i idrettsklubben som hadde deltatt på aktiviteter knyttet til den siktede. Politiet sa i august at hensikten med det møtet var å informere berørte i idrettsklubben, samt å høre om det var foresatte som hadde mer informasjon om saken.

Onsdag ettermiddag ble det holdt et nytt informasjonsmøte med foreldre i idrettsklubben. De foresatte fikk stille spørsmål til politiet om etterforskningen.

– Ettersom siktelsen er endret og saken nå har fått en enda mer alvorlig karakter, var det viktig for politiet å gi foresatte informasjon om dette først. Vi har stor forståelse for at dette er en krevende sak for mange, sier Thoresen.

Hun sier videre at det ikke er alt de kan gi foresatte og presse informasjon om på dette tidspunktet.

– Hensynet til etterforskningen, samt hensynet til barnets beste og personvernet i den fasen vi er i nå, gir begrensninger for den informasjonen vi kan gi, sier Thorsen.