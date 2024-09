Høring om Oslo Nye Teater i oktober

Det ble vedtatt av kultur- og utdanningsutvalget onsdag, skriver NRK.

Kulturbyråd Anita Leirvik North (H) vedtok å gi teateret en krisehjelp på 30 millioner i juni. Pengene skulle rekke for at teateret skulle overleve ut året, men hun advarte om at teateret måtte kutte i budsjettet i framtiden og ikke kunne regne med like mye støtte fra kommunen.

Oslo Nye har lagt opp til store kostnadskutt i 2025, blant annet ved å kutte produksjoner fra 17 til 11.

Direktøren av teateret sier de ikke har mulighet til å kutte mer enn det uten at de bryter avtaler.

– Det går ikke. Det er inngått bindende avtaler med kunstnere, frilansere og andre leverandører, og vi har forlenget leiekontrakten med Centralteatret, sier Jan Beckmann.