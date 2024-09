Datatilsynet mener Stavanger Ap brøt personvernloven

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har nå fattet endelig vedtak om irettesettelse av Stavanger Arbeiderparti – på vegne av flertallspartiene, skriver Datatilsynet.

Datatilsynet mottok klager fra privatpersoner etter at det 20. august i fjor ble sendt ut en epost med politisk reklame fra flertallspartiene i Stavanger (Ap, MDG, Rødt, Sp, SV og Folkets Parti). Mottakerne var foreldre til barn i barnehager og skoler i Stavanger kommune. Foreldrenes kontaktinformasjon skal ha blitt utlevert av Stavanger kommune.

I klagene til Datatilsynet er det stilt spørsmål ved lovligheten av både kommunens og flertallspartienes behandling av personopplysninger.

I sommer sa Datatilsynet at deres foreløpige vurdering var at eposten var brudd på to artikler i personopplysningsloven, ifølge Stavanger Aftenblad.

Irettesettelse fra Datatilsynet gis ved mindre overtredelser, i stedet for et overtredelsesgebyr.

Les også: Høyre varsler store endringer i Nav (+)

Les også: Trond Giske i stort intervju: Slik kan Ap bli stort igjen (+)