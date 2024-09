To unge menn fengslet etter skyting på Mortensrud i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De to unge mennene ble pågrepet mandag ettermiddag, skriver Avisa Oslo.

De er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen på offentlig sted eller medvirkning til dette. 22-åringen erkjenner ikke straffskyld. 19-åringens forsvarer har ikke kommentert hvordan han stiller seg til siktelsen.

De er fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, og to uker isolasjon. Politiet har opplyst at saken prioriteres høyt og at flere kan være involvert.

– Når det avfyres skudd ute i det offentlige rom, så er det en kjempealvorlig hendelse. Politiet setter inn store ressurser i denne saken av hensyn til rask oppklaring og for å trygge beboere i områdene, sier politiadvokat Ingrid Hærem til avisen.