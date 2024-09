Flere lagt inn på sykehus etter å ha spist giftig sopp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er mange år siden vi har sett et lignende antall pasienter med nyresvikt grunnet giftig sopp, sier avdelingssjef Thor Kristian Støle ved medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus Kristiansand i en pressemelding, omtalt av Avisen Kristiansand og Fædrelandsvennen.

Avdelingssjefen advarer om konsekvensene av å få i seg giftig sopp.

– Inntak av giftig sopp kan gi skade på lever og nyrer. Det er viktig å ta symptomer som magesmerter, oppkast og diaré etter å ha spist sopp på alvor. Inntak av selv svært små mengder giftig sopp kan resultere i livslange helsemessige problemer, sier Støle.

Han understreker at det er positivt å sanke sopp, men at det er viktig å kunne sopp for å unngå forgiftning. Giftslørsopp, som er en av de farligste soppartene, vokser i samme miljø som traktkantarellen og har flere ganger blitt forvekslet med denne, påpeker han.

– Bare spis sopp du er trygg på. Bruk digital soppkontroll eller få soppen sjekket hos lokal soppkontroll der dette finnes, oppfordrer Støle.