Fagforening går til sak mot Vinmonopolet etter lønnsstrid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Mange av butikksjefene fikk mange tusen i lønnskutt over natten uten at det forelå en avtale med fagforeningen. Vi kan ikke godta at arbeidsgiver ensidig setter ansatte ned i lønn i strid med tariffavtalen, sier forbundsleder Mizanur Rahaman til E24.

Han mener dette er et klart avtalebrudd og i strid med prinsipper i næringslivet.

Sakens bakgrunn er at omsetningen til Vinmonopolet steg under pandemien, da færre kunne grensehandle og handle på Tax Free etter utenlandsreiser. Etter at grensene åpnet igjen, falt omsetningen tilbake. Og det samme gjorde lønnen til butikkledere ved Vinmonopolet i mai i fjor.

Forbundslederen mener det strider med en avtale fra 2004 der følgende formulering står: «Butikksjefen skal ikke settes ned i lønn selv om butikkens salgsvolum synker».

Rahaman sier at forbundet ikke har fått noen forslag til løsning fra Vinmonopolets side.

Vinmonopolets kommunikasjonsleder Kristin Welle-Strand sier imidlertid til E24 at det har vært forsøk på å finne en løsning, men at det ikke har latt seg gjøre. Hun påpeker at salgsvolumet økte med nesten 50 prosent under pandemien.

– Det har selvsagt aldri vært meningen at en slik midlertidig forhøyet lønn som butikksjefer da fikk, skulle opprettholdes i en normalsituasjon etter pandemien. Pandemien var for oss, som for resten av samfunnet, en unntakstilstand.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Ny Fafo-sjef: Dette blir framtidas «integrerings-joker» i Norge (+)

Les også: Kongehusekspert: – Folk begynner å spørre seg om hva de egentlig gjør