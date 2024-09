Fra lørdag får elbiler igjen bruke kollektivfeltet på E18 vest for Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NRK.

Elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene for å redusere biltrafikken til og i Oslo i forbindelse med at ring 1 er stengt i tre år. Det har skapt lange køer.

Ordførerne i Asker og Bærum og fylkesordføreren i Akershus mener at helgeåpning av kollektivfeltet ikke er nok, og at elbiler med minst to passasjerer bør få bruke kollektivfeltene til enhver tid.

