Nye tall: Ola Nordmann har trolig bedre kondis enn i 2009

– Det er gledelig om denne endringen er reell. En bedring i oksygenopptaket kan bety mye for folkehelsen framover, sier Ulf Ekelund, som er professor ved Norges idrettshøgskole og forsker ved Folkehelseinstituttet.

Endringen kan også forklares med andre forskjeller mellom de to utvalgene som blir sammenlignet. Forskjellen fra forrige måling er på 6–7 prosent.

Det er i Kan3-undersøkelsen, som er gjennomført av Norges idrettshøgskole, at disse resultatene kommer fram. I fjor kom hovedrapporten, og i etterkant har 1200 deltakere fått testet sin fysiske form.

Det gjennomsnittlige oksygenopptaket i den norske befolkningen er godt over eller på nivå med det som er foreslått som anbefalte verdier. Men ikke alle ligger godt an.

Hver tredje deltaker i undersøkelsen (30-40 prosent) hadde et oksygenopptak under anbefalt nivå. For personer med lavt oksygenopptak kan selv dagligdagse aktiviteter som å gå i trapper eller motbakker, være krevende. Lavt oksygenopptak gir økt risiko for en rekke sykdommer.

Kommentar: Helsevesenet er slett ikke «a great place to work» (+)