KrFs nestleder Ida Lindtveit Røse er sykmeldt

Dermed er fungerende leder Dag-Inge Ulstein den eneste igjen i ledelsen akkurat nå.

Aftenposten var først med nyheten. NTB får bekreftet at Røse er sykmeldt til 15. september. Kristelig Folkeparti har ikke gitt noen begrunnelse for at nestlederen er sykmeldt.

Etter at tidligere partileder Olaug Bollestad ble sykmeldt i juni og trakk seg som leder 22. august, rykket Ulstein opp som fungerende leder.

Partiet skal velge ny leder på et ekstraordinært landsmøte i januar.

