Vil forby røyking på uteserveringer

Marte R. Øien, leder for politikk og kommunikasjon i Norges Astma- og Allergiforbund, sier til Avisa Oslo at hun ikke skjønner hva regjeringen venter på. Innføringen av et røykeforbud på uteserveringene burde skjedd for lengst, mener foreningen.

– Når svenskene har klart det, burde det ikke bli et stort ramaskrik her heller, sier Øien.

Sverige innførte et slikt forbud i 2019.

I mars 2023 varslet daværende helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at regjeringen vurderte røykeforbud på uteserveringer, festivalområder, offentlige strender og parker. Men da Helse- og omsorgsdepartementet sendte inn forslaget til endringer i tobakksskadeloven rett før sommeren, var ikke forbudet med i forslaget.

Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq (Ap) sier at regjeringen jobber med å følge opp Folkehelsemeldingen.

– Vi jobber med å følge opp det som står i Folkehelsemeldingen knyttet til passiv røyking, uten at vi kan gi en konkret dato for dette nå, skriver Mushtaq til Avisa Oslo.

