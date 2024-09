Ras stenger E16 i Ringerike

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Veien er helt stengt mellom stengt Hvalsmoen og Eggemoen, og det vil den bli i en periode framover, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

På grunn av været vil det ikke bli vurdering av geolog før i morgen, torsdag 5. september.

E16 er blant de mest brukte veiene mellom Østlandet og Vestlandet. Også E134 og lokale omkjøringsveier er onsdag formiddag stengt i området rundt Notodden på grunn av flom.

Operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i Sørøst politidistrikt sier at politiet har hatt en patrulje på stedet.

– Status der er at det er brukt drone for å få oversikt over situasjonen. Brannvesenet vurderer grunnforholdene sammen med veitrafikksentralen og entreprenør og ser på hvordan det kan utvikle seg, sier han til NTB.