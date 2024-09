– Økt sikkerhet må tas tak i

I perioden 2020-2023 ble det registrert 58 politirapporterte personskadeulykker med sykkel involvert i Stavanger.

Det går fram av tall Dagsavisen har innhentet fra Statens vegvesen.

Bare i Oslo, Trondheim og Bergen ble det rapportert om flere slike ulykker i samme periode.

– Best på sikkerhet

Syklistforeningen har kåret årets sykkelby annethvert år siden 2008, og senest i 2022 med Stavanger på førsteplass. Kåringen av Stavanger som beste sykkelby også i 2024, skjedde onsdag, under den nasjonale sykkelkonferansen i regi av Syklistforeningen – i samme by.

Stavanger – som er landets fjerde største by, gikk til topps i konkurranse med 58 andre byer, som er blitt vurdert av til sammen 8.500 syklister.

Førsteplassen gikk til Stavanger fordi syklistene der opplever at det er god tilgang på sykkelveier, at kommunen prioriterer sykkelen – og ikke minst fordi de også synes det er trygt å sykle.

Antallet politirapporterte personskader har da også gått ned i Stavanger, fra 26 i 2020, til 10 i 2023, går det fram av tallene fra Statens vegvesen.

– Stavanger er best på sikkerhet i landet, her er scoren 3 av 5. Det vil si at folk er relativt fornøyd med sikkerheten, når vi spør dem hvor sikkert det er der de sykler.

Det opplyser Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen, til Dagsavisen.

– «Sikkerhet» er den kategorien folk gir lavest score på nasjonalt, så økt sikkerhet er noe som må tas tak i, fortsetter Oftedal.

Oslo faller tre plasser i den nye kåringen av landets beste sykkelbyer. Oslo er også den byen med suverent flere politirapporterte sykkelulykker med personskader. (Gorm Kallestad/NTB)

Oslo faller på lista

Landets største by – Oslo, kom på 15. plass i Syklistforeningens nye kåring. Det er tre plasser dårligere enn forrige gang.

– I Oslo er de som sykler generelt sett ganske fornøyde, og mange melder om at de er fornøyd med at kommunen prioriterer sykkel høyt, forteller Oftedal.

– Det som gjør at Oslo ikke kommer høyere, er mangel på trygghet og sikkerhet, der scorer Oslo lavt, fortsetter hun.

– Oslo er også dårligere enn mange av de beste kommunene på framkommelighet i sykkelveiene. Det har ofte sammenheng med at man finner mye annen type trafikk – som busser, tett på dem som sykler, samt at det er flere stopp i lyskryss enn man finner i andre byer.

Tallene Dagsavisen har innhentet fra Statens vegvesen, synes å bekrefte at det kan være utfordrende å være syklist i Oslo.

I årene fra og med 2020 til og med 2023, ble det registrert 359 politirapporterte personskadeulykker med sykkel involvert i hovedstaden.

Flest var det i 2020 med 122. Så var det en nedgang til 90 i 2021, og deretter en videre nedgang til 65 i 2022. Men i fjor ble det en økning igjen – til 82.

– Rapporteres ikke

Dette er likevel bare toppen av det berømmelige isfjellet.

«De fleste sykkelulykker med personskader rapporteres ikke til politiet. Det gjelder særlig eneulykker med sykkel og ulykker med lavere alvorlighetsgrad. Det innebærer at vår ulykkesregister ikke inneholder alle sykkelulykkene som skjer», påpeker Statens vegvesen.

– Med bedre oversikt over omfanget av sykkelulykkene, hvilken type ulykker som forekommer, og hyppigheten av dem, kan man sette inn tiltak for å gjøre det sikrere for syklister, påpeker Eline Oftedal i Syklistforeningen.

– Derfor er forskningsprosjektet Recyklist – som vi er med i, viktig for å avdekke mørketall for sykkelulykker – spesielt for eneulykker. Da er det akuttmottak og legevakt som rapporterer skader relatert til sykkel. Prosjektet startet med Universitetet i Agder. Nå er det utvidet og flere aktører er med. Vi ønsker at dette skal bli et landsdekkende forskningsprosjekt.

Nest flest i Trondheim

Landets tredje største by – Trondheim, havner på andreplass på lista til Statens vegvesen over byer med flest politirapporterte sykkelulykker med personskade. 96 slike ulykker ble registrert i fireårsperioden 2020-2023. Færrest i fjor med 20, flest i 2022 med 29.

Likevel ender Trondheim så høyt oppe som på en 9.-plass på Syklistforeningens kåring av landets beste sykkelbyer.

På tredjeplass på ulykkeslista til Statens vegvesen, finner vi landets nest største by – Bergen, med 68 rapporterte personskadeulykker i perioden 2020-2023.

Der har det vært en jevn nedgang i antallet sykkelulykker med personskade hvor politiet fått beskjed – fra 20 i 2020 til ni i 2023.

På Syklistforeningens liste kommer Bergen likevel helt nede på 33.-plass.

«I Bergen er det mange av dem som sykler, som generelt sett ikke er fornøyde», konstaterer Syklistforeningen.

Det skyldes ikke minst det også syklistene i Vestlandets hovedstad opplever som for dårlig sikkerhet for dem.

Ålesund på sisteplass

Trøsten for politikerne i Bergen får være at de i den nye kåringen til Syklistforeningen, rykker opp seks plasser på lista sammenlignet med den forrige. Mange syklister der svarer da også at de «har lagt merke til at kommunen jobber med bedre tilrettelegging» for syklistene.

I tillegg er det mange byer som blir stemplet som enda dårligere enn Bergen. Verst av alle de vurderte byene – ifølge syklistene, er Ålesund.

«Ålesund skiller seg ut med den laveste scoren på sikkerhet for syklister». «Det kan være fordi det mangler gode sykkelveier og at det er mye biltrafikk med høy fart», skriver Syklistforeningen i en pressemelding.

I den forrige kåringen til Syklistforeningen i 2022, havnet Ålesund tredje sist, så sånn sett har ting gått fra vondt til verre.

I april snakket Dagsavisen med ordføreren i Ålesund – Håkon Lykkebø Strand (Frp), om dette.

– Ålesund kommune har i lang tid ikke hatt økonomi til å prioritere tiltak som sykkelvei. I dag har vi ikke noen sykkelfelt eller «sykkelvei med fortau» i kommunen. Det er nok hovedgrunnen til at vi til nå har ligget lavt i denne undersøkelsen, sa Strand da.

---

De beste og dårligste

Dette er landets beste sykkelbyer ifølge de 8.500 syklistene som har deltatt i kåringen til Syklistforeningen:

1. Stavanger

2. Randaberg

3. Alta

4. Horten

5. Kristiansand

6. Grimstad

7. Grue

8. Klepp

9. Trondheim

10. Sandnes

Ålesund er landet dårligste sykkelby, ifølge samme kåring. Fra bunnen og videre oppover følger så Vestby, Molde, Moss og Indre Østfold kommune med Askim som kommunesentrum.

Kilde: Syklistforeningen

---

